Уехавший из Киева продюсер сравнил украинскую и русскую культуру: Локальный мирок не заменит величие

Маленький украинский мирок не может заменить всё величие русской культуры. Таким мнением поделился музыкальный продюсер Юрий Бардаш, который после начала спецоперации (СВО) переехал с Украины в Россию.

Он подчеркнул, что всегда был на стороне России, даже когда жил на Украине. По словам Юрия, он думал на русском, а также жил и воспитывался русской культурой. Бардаш признался, что никогда бы не променял русскую культуру на какую-то локальную историю.