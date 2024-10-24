Уехавший из Киева продюсер сравнил украинскую и русскую культуру: Локальный мирок не заменит величие
Продюсер Бардаш: Локальный украинский мирок не заменит огромную русскую культуру
Юрий Бардаш. Обложка © Telegram / Философия Бардаша
Маленький украинский мирок не может заменить всё величие русской культуры. Таким мнением поделился музыкальный продюсер Юрий Бардаш, который после начала спецоперации (СВО) переехал с Украины в Россию.
Он подчеркнул, что всегда был на стороне России, даже когда жил на Украине. По словам Юрия, он думал на русском, а также жил и воспитывался русской культурой. Бардаш признался, что никогда бы не променял русскую культуру на какую-то локальную историю.
«Я жил в Америке, когда там пробыл определённое время, я понял, что это вообще не моё. И тем более — локальный украинский маленький мирок никогда бы не смог мне заменить огромной русской многонациональной культуры», — сказал он в интервью Донецкому агентству новостей.
Напомним, что в 2022 году Бардаш подверг критике Владимира Зеленского за его политику в отношении Донбасса. После этого он перебрался в Грузию. Затем, когда получил информацию о том, что некто из Украины заказал его похищение, переехал в Россию. Вскоре продюсер получил и российский паспорт. Позднее СБУ заочно предъявила обвинения продюсеру за призыв взять Киев и Харьков. Бардаш был основателем и продюсером известных музыкальных групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы», а также вывел на сцену певицу Луну и певца Wellboy.