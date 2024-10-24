Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 12:43

Уехавший из Киева продюсер сравнил украинскую и русскую культуру: Локальный мирок не заменит величие

Продюсер Бардаш: Локальный украинский мирок не заменит огромную русскую культуру

Юрий Бардаш. Обложка © Telegram / Философия Бардаша

Юрий Бардаш. Обложка © Telegram / Философия Бардаша

Маленький украинский мирок не может заменить всё величие русской культуры. Таким мнением поделился музыкальный продюсер Юрий Бардаш, который после начала спецоперации (СВО) переехал с Украины в Россию.

Он подчеркнул, что всегда был на стороне России, даже когда жил на Украине. По словам Юрия, он думал на русском, а также жил и воспитывался русской культурой. Бардаш признался, что никогда бы не променял русскую культуру на какую-то локальную историю.

«Я жил в Америке, когда там пробыл определённое время, я понял, что это вообще не моё. И тем более — локальный украинский маленький мирок никогда бы не смог мне заменить огромной русской многонациональной культуры», — сказал он в интервью Донецкому агентству новостей.

Напомним, что в 2022 году Бардаш подверг критике Владимира Зеленского за его политику в отношении Донбасса. После этого он перебрался в Грузию. Затем, когда получил информацию о том, что некто из Украины заказал его похищение, переехал в Россию. Вскоре продюсер получил и российский паспорт. Позднее СБУ заочно предъявила обвинения продюсеру за призыв взять Киев и Харьков. Бардаш был основателем и продюсером известных музыкальных групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы», а также вывел на сцену певицу Луну и певца Wellboy.

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича получил российское гражданство
Сын экс-президента Украины Виктора Януковича получил российское гражданство
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar