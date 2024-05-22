СБУ объявила охоту на основателя Quest Pistols и "Грибы" за призыв взять Киев

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения музыкальному продюсеру Юрию Бардашу, который переехал в Россию и публично поддержал спецоперацию. Там возмущены его призывами взять два самых крупных города страны — Киев и Харьков. Об этом пишет в своём телеграм-канале пресс-служба СБУ.

В СБУ заявили, что у себя в телеграм-канале Юрий Бардаш регулярно публикует антиукраинские высказывания для своей аудитории размером в 50 тысяч человек. Среди всего прочего он призывает как можно скорее провести операцию по освобождению Киева и Харькова. На основе этих доводов украинское ведомство заочно сообщило Юрию Бардашу о подозрении по четырём статьям УК: о публичных призывах к изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению границ Незалежной, пропаганде войны, а также в оправдании действий России.

Юрий Бардаш занимался раскруткой музыкальных коллективов, он основал группы "Грибы", Quest Pistols и "Нервы".