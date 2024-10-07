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6 октября, 21:20

Сотни американцев посетили Русский базар в Вашингтоне

Русский базар в Вашингтоне объединил десятки культур и народов

Сотни жителей Вашингтона и его окрестностей пришли на Русский базар, который 41-й раз подряд организует православный Свято-Иоанно-Предтеченский собор. Обложка © Russian Bazaar

Сотни жителей Вашингтона и его окрестностей пришли на Русский базар, который 41-й раз подряд организует православный Свято-Иоанно-Предтеченский собор. Обложка © Russian Bazaar

Сотни жителей Вашингтона и его окрестностей пришли на Русский базар, который 41-й раз подряд организует православный Свято-Иоанно-Предтеченский собор. По традиции, мероприятие собрало представителей разных культур и народов: на базаре звучали русская, английская, сербская, грузинская, арабская и другие речи. Как сообщают РИА «Новости», праздник начался с воскресной литургии, после которой прихожане и гости перешли к народным гуляниям.

На сцене под открытым небом звучали русские народные песни в исполнении группы «Самовар» и детского ансамбля «Забава». Традиционные танцы представили коллективы «МатрешкиDC» и «Калинка», а детский театр «Теремок» порадовал гостей фрагментами спектаклей. Участники мероприятия смогли насладиться русскими блюдами, такими как шашлыки, пироги и голубцы, а чай подавался из настоящего самовара.

Помимо культурной программы, базар преследовал и благотворительные цели. Настоятель прихода, протоиерей Виктор Потапов, поблагодарил волонтёров, организовавших это масштабное событие. Собранные средства пойдут в помощь нуждающимся через церковный благотворительный фонд.

«В течение года наш приход помогает очень многим людям — не только в США... Эти деньги нам очень нужны, потому что очень много нуждающихся, и базар — это одно из наших крупнейших мероприятий в году, где мы их собираем», — отметил священник.

Также Потапов подчеркнул важность подобных мероприятий для привлечения новых людей к православной вере. По его словам, около трети прихожан церкви уже составляют американцы, пришедшие в православие из других конфессий.

  • Народные гуляния на Русском базаре. Фото © Russian Bazaar
    Народные гуляния на Русском базаре. Фото © Russian Bazaar
  • Народные гуляния на Русском базаре. Фото © Russian Bazaar
    Народные гуляния на Русском базаре. Фото © Russian Bazaar
  • Народные гуляния на Русском базаре. Фото © Russian Bazaar
    Народные гуляния на Русском базаре. Фото © Russian Bazaar

Народные гуляния на Русском базаре. Фото © Russian Bazaar

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Староста прихода Максим Агапов подчеркнул, что базар помогает укреплять культурные связи между русскими и американцами, особенно в непростое время международной напряжённости.

«На базаре царит праздничная весёлая атмосфера, заряжающая положительной энергией. Это собрание друзей», — сказал Агапов.

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Анатолий Цейко
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