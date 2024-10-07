Сотни американцев посетили Русский базар в Вашингтоне

Сотни жителей Вашингтона и его окрестностей пришли на Русский базар, который 41-й раз подряд организует православный Свято-Иоанно-Предтеченский собор. По традиции, мероприятие собрало представителей разных культур и народов: на базаре звучали русская, английская, сербская, грузинская, арабская и другие речи. Как сообщают РИА «Новости», праздник начался с воскресной литургии, после которой прихожане и гости перешли к народным гуляниям.

На сцене под открытым небом звучали русские народные песни в исполнении группы «Самовар» и детского ансамбля «Забава». Традиционные танцы представили коллективы «МатрешкиDC» и «Калинка», а детский театр «Теремок» порадовал гостей фрагментами спектаклей. Участники мероприятия смогли насладиться русскими блюдами, такими как шашлыки, пироги и голубцы, а чай подавался из настоящего самовара.

Помимо культурной программы, базар преследовал и благотворительные цели. Настоятель прихода, протоиерей Виктор Потапов, поблагодарил волонтёров, организовавших это масштабное событие. Собранные средства пойдут в помощь нуждающимся через церковный благотворительный фонд.

«В течение года наш приход помогает очень многим людям — не только в США... Эти деньги нам очень нужны, потому что очень много нуждающихся, и базар — это одно из наших крупнейших мероприятий в году, где мы их собираем», — отметил священник.

Также Потапов подчеркнул важность подобных мероприятий для привлечения новых людей к православной вере. По его словам, около трети прихожан церкви уже составляют американцы, пришедшие в православие из других конфессий.







Староста прихода Максим Агапов подчеркнул, что базар помогает укреплять культурные связи между русскими и американцами, особенно в непростое время международной напряжённости.

«На базаре царит праздничная весёлая атмосфера, заряжающая положительной энергией. Это собрание друзей», — сказал Агапов.