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5 сентября, 11:07

Сводный хор Владивостокской епархии впервые выступил на Восточном экономическом форуме

Сводный хор Владивостокской епархии 5 сентября выступил на площадке Восточного экономического форума в рамках фестиваля культуры «Владивостокские сезоны».

Выступление хора благословил митрополит Владивостокский и Приморский Владимир и принял участие в мероприятии. Также выступление посетил епископ Уссурийский, викарий Владивостокской епархии Иннокентий.

Фрагменты из выступления церковного хора на полях ВЭФ-2024. Видео © Life.ru

Участниками Сводного хора являются профессиональные певчие храмов епархии, артисты Приморской сцены Мариинского театра, а также священнослужители. В репертуаре хора богослужебные песнопения, произведения духовной музыки, а также народные и патриотические песни. Он исполняет произведения духовной музыки великих русских композиторов и деятелей церковного искусства, а также песни о любви к Родине, ее традициям и культуре.

На протяжении пяти лет Сводный хор дважды в год выступает на Приморской сцене Мариинского театра с благотворительными концертами, приуроченными к великим христианским праздникам — Рождеству Христову и Святой Пасхе. Регент хора Ольга Григорьева окончила Хабаровское училище искусств по классу хорового дирижирования. Она практикует церковное пение более 25 лет, десять из которых в качестве регента.

4 сентября Сводный хор выступил на концерте «Россия – миру» на площади Борцов Революции во Владивостоке. В нем также приняли участие солисты Приморской сцены Мариинского театра, китайские и корейские национальные коллективы.

Выступления состоялись при поддержке Фонда Росконгресс и стратегического Мультимедиа партнера ВЭФ группы Райт Аутдор Медиа.

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Как ранее рассказывал Life.ru, ВЭФ будет проходить во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В деловую программу форума включены около 100 мероприятий, поделённые на семь тематических сегментов. Организаторы ожидают более 6000 тысяч гостей из 76 стран и территорий.

Обложка ©

Life.ru

Алексей Берковиц
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