Режиссёр Кустурица объявил о завершении музыкальной карьеры

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица заявил о завершении своей музыкальной карьеры. На протяжении 25 лет он выступал в составе фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra. Последние концерты коллектива прошли два года назад в России и Париже.

«Я перестал играть с группой два года назад. Последние концерты прошли в Париже и в России. Соединив современную и этническую музыку, мы старались создать терапию для людей, думаю, что у нас это получилось», — сказал Кустурица в интервью ТАСС.

Кустурица был в группе бас-гитаристом и ритм-гитаристом. Также он снял несколько клипов на песни. Произведения группы часто использовалась как саундтреки к фильмам режиссёра. Так, они звучат в кинокартинах «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», а также рок-опере «Время цыган».

Кроме того, режиссёр отметил, что его не интересует современная музыка, чаще всего он слушает классику