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5 ноября, 14:22

Режиссёр Кустурица объявил о завершении музыкальной карьеры

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица заявил о завершении своей музыкальной карьеры. На протяжении 25 лет он выступал в составе фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra. Последние концерты коллектива прошли два года назад в России и Париже.

«Я перестал играть с группой два года назад. Последние концерты прошли в Париже и в России. Соединив современную и этническую музыку, мы старались создать терапию для людей, думаю, что у нас это получилось», — сказал Кустурица в интервью ТАСС.

Кустурица был в группе бас-гитаристом и ритм-гитаристом. Также он снял несколько клипов на песни. Произведения группы часто использовалась как саундтреки к фильмам режиссёра. Так, они звучат в кинокартинах «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», а также рок-опере «Время цыган».

Кроме того, режиссёр отметил, что его не интересует современная музыка, чаще всего он слушает классику

Ранее Кустурица заявил, что роман Льва Толстого «Война и мир» является лучшим произведением за последние две тысячи лет. По его мнению, именно в России было открыто огромное количество новинок в сфере искусства, и Европе стоит уважать РФ за это.

Стало известно, когда и где Кустурица снимет «Преступление и наказание»
Стало известно, когда и где Кустурица снимет «Преступление и наказание»
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Wikipedia

Полина Никифорова
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