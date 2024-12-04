Эти 5 пород собак сильнее волка — вот почему их не стоит держать в квартире

Могут ли пёсели быть сильнее волков? Ещё как! Некоторые породы собак настолько мощные, что способны противостоять даже самым опасным хищникам. Но сила и независимый характер делают их неподходящими для жизни в обычной семье. Мы расскажем о пяти породах собак, которые могут побороть волка, и о том, что нужно учитывать перед их выбором.

Как появились самые опасные породы собак

5 пород собак, которых не стоит заводить дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Породы собак, о которых мы поговорим, выводились для охраны стад и защиты от хищников. Их огромный вес, мускулатура и острые клыки — результат селекции, направленной на выживание и победу в схватках. Но за такой мощью стоит сложный характер и потребность в профессиональной дрессировке. И вот какие породы собак лучше не заводить в квартире.

1. Кавказская овчарка — гордый защитник с Кавказа

Почему порода собак кавказская овчарка сильнее волка. Фото © Wikipedia / Kreuznacher

Эти собаки не только сильнее волка, но и крупнее его. Вес взрослого пса породы кавказская овчарка может достигать 100 кг, а их густая шерсть помогает переносить даже экстремальные морозы. Кавказские овчарки — прирождённые охранники, которые не боятся ни людей, ни хищников. Они могут быть отличными сторожами, но требуют опытного хозяина. Особенности характера : независимые, упрямые, но лояльные к своей семье.

: независимые, упрямые, но лояльные к своей семье. Подходит ли для дома? Только если у вас достаточно пространства и времени на воспитание.

Только если у вас достаточно пространства и времени на воспитание. Важно знать: эта порода не прощает ошибок. Без правильного подхода их сила может стать проблемой.

2. Среднеазиатская овчарка (алабай) — великан с бойцовским характером

Чем среднеазиатская овчарка отличается от других собак. Фото © Wikipedia / kara-yulduz.com

Порода собак алабай, или туркменский волкодав, обладает мощным телосложением и бесстрашным характером. Она выводилась для охраны стад в Средней Азии, где приходилось противостоять волкам. Псы этой породы достигают веса до 80 кг и могут быть невероятно преданны, но только если вы сможете завоевать их уважение. Особенности характера : доминирующий, смелый, независимый.

: доминирующий, смелый, независимый. Подходит ли для дома? Скорее для частного дома с большим двором.

Скорее для частного дома с большим двором. Совет: алабаи плохо подходят для начинающих собаководов.

3. Армянский гампр — древний защитник гор

Порода собак армянский гампр: особенности характера. Фото © Wikipedia / ACSA AMIRA 2012

Гампры — одна из старейших пород собак, известных своей выносливостью и невероятной силой. В горах Армении эти псы веками защищали стада от волков и других хищников. Их отличительная черта — самостоятельность, которая требует от хозяина твёрдости и уверенности. Особенности характера : умные, самостоятельные, выносливые.

: умные, самостоятельные, выносливые. Подходит ли для дома? Только если у вас есть опыт работы с крупными собаками.

Только если у вас есть опыт работы с крупными собаками. Интересный факт: гампры обладают врождённым умением оценивать опасность.

4. Бурят-монгольский волкодав (хотошо) — легенда Азии

Для чего выведен бурят-монгольский волкодав. Фото © Wikipedia / Аркадий Зарубин

Хотошо — это настоящие воины среди собак. Они защищали кочевые поселения от волков и даже медведей. Сегодня они лояльны к семье, но сохраняют природный инстинкт охранника. Эти псы требуют социализации с раннего возраста. Особенности характера : лояльные, но подозрительные к чужакам.

: лояльные, но подозрительные к чужакам. Подходит ли для дома? Да, если вы готовы много заниматься с собакой.

Да, если вы готовы много заниматься с собакой. Совет: без социализации хотошо может стать агрессивным к незнакомцам.

5. Тибетский мастиф — сила и грация Востока

Особенности породы собак тибетский мастиф. Фото © Wikipedia / Tibetan Paradise

Эти величественные собаки весом до 80 кг создавались для охраны монастырей в Тибете. Порода собак тибетский мастиф отличается независимостью и стойкостью, но его сложный характер требует твёрдой руки и опыта. Особенности характера : самостоятельный, умный, недоверчивый.

: самостоятельный, умный, недоверчивый. Подходит ли для дома? Скорее всего, для тех, кто живёт в частном доме с большим участком.

Скорее всего, для тех, кто живёт в частном доме с большим участком. Совет: эта порода нуждается в строгой дрессировке, чтобы избежать проблем в поведении.

Стоит ли заводить таких собак?

Стоит ли заводить cобак больших пород в квартире? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Papava

Все пять пород впечатляют своей мощью и отвагой, но они далеко не для всех. Их заводят люди с опытом, которые готовы посвятить время дрессировке и социализации. Если вы не уверены в своих силах, лучше выбрать породу попроще. Эти собаки могут стать отличными компаньонами, но только для тех, кто понимает их природу. Советы для владельцев: Убедитесь, что у вас есть достаточно места для содержания.

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Уделяйте время социализации, чтобы избежать агрессивного поведения.