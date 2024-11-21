Гадят в тапки и портят одежду: 5 пород кошек, которые любят мстить хозяевам

Кошки завоевали сердца миллионов людей по всему миру благодаря своему очарованию и независимости. Однако среди них есть породы, обладающие некоторыми сложными чертами характера, которые могут проявляться в виде вредности и склонности к мести. Они способны затаить обиду на своего хозяина и выразить её не самым приятным образом. Сегодня мы познакомимся с пятью породами кошек, известными сложным характером, а также обсудим, как их поведение может проявляться в домашних условиях.

1. Кошки породы сфинкс

Сфинксы: описание породы и почему котики могут быть агрессивными. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Кошки породы сфинкс славятся своей красотой и грацией, но это далеко не всё, на что они способны. Неприязнь котеек к переменам и постоянная потребность во внимании могут проявляться в причудливом поведении. Если котик породы сфинкс не получил достаточно внимания от своего человека, он может испортить его вещи, оставив «ароматное» негодование на обуви.

2. Сиамская кошка

Игривые пакостники: Порода кошек сиамская. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Esin Deniz

Сиамские кошки известны своей общительностью, они очень привязываются к хозяевам. Однако, когда они чувствуют себя обделёнными вниманием или недопонятыми, могут стать настоящими мстителями. Котики сиамской породы могут запомнить вещи, которые вам дороги, и спрятать или испортить их в знак протеста. А если надолго оставить питомца дома одного, по возвращении можете вместо квартиры оказаться на поле битвы — с разбросанными везде вещами, бардаком и лужей на полу.

3. Бенгальская порода кошек

За что котики могут мстить хозяевам: порода бенгальская. Фото © Shutterstock / FOTODOM / EZvereva

Эти активные и энергичные кошки любят играть, но, если их энергия не находит выхода слишком долго, питомцам приходится самостоятельно искать варианты, как успокоиться. В этом им может помочь ваша мебель или одежда. Кошки породы бенгальская нередко устраивают бардак, раскидывая вещи хозяев, когда не могут найти себе занятия. Если вы оставили их одних слишком надолго, будьте готовы к тому, что ваше имущество пострадает.

4. Котики породы корат

Питомцы с трудным характером: описание породы кошек корат. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gino Santa Maria

Кораты, хотя очаровательные и преданные, могут быть довольно упрямыми. Их независимый нрав иногда приводит к тому, что питомцы начинают мстить хозяевам. Если они испытывают стресс или просто злятся на вас, кошки и коты породы корат не постесняются оставить следы своего недовольства на вашей кровати, одежде, обуви или просто на полу, отправив на поиски чистых носков.

5. Кошки породы манчкин

Топ-5 самых озорных и вредных питомцев: порода кошек манчкин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MDavidova

Манчкин — это порода кошек, известная не только необычным внешним видом с короткими лапами, но и уникальным характером. Несмотря на компактную фигурку, эти питомцы упрямы и своенравны, что может стать настоящим испытанием для их владельцев. Одной из самых запоминающихся черт манчкинов является их склонность к ревности. В такие моменты животные способны на хитрые проделки: они могут начать мстить, оставляя «сюрпризы» на месте, куда хозяин положил свою обувь или одежду.

Кроме того, манчкины склонны к деструктивному поведению, если что-то в их жизни идёт не так, как котейкам хочется, — это может проявиться в виде расшатанного настроения и порчи мебели, обоев или ваших любимых вещей. Манчкины не стесняются проявлять своё недовольство, и их упрямый характер может привести к тому, что они будут активно искать способы его выразить.