Защитите свою SIM-карту: установка PIN-кода как мера безопасности

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества подчёркивают важность установки PIN-кода на SIM-карты для защиты личных данных. Потеря или кража устройства могут привести к серьёзным последствиям, так как номер телефона часто используют мошенники для аутентификации при финансовых операциях.

Злоумышленники, получив доступ к SIM-карте, могут воспользоваться онлайн-сервисами, которые привязаны к номеру, например, мобильными банками, социальными сетями и мессенджерами.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, советует: «Чтобы обеспечить надёжную защиту SIM-карты, необходимо установить на неё PIN-код. Это не позволит злоумышленникам вставить её в свой телефон и получить доступ к вашим личным данным или онлайн-сервисам».

Чтобы установить PIN-код на SIM-карту, нужно совершить ряд действий. Предварительно убедитесь, что вы знаете текущий пароль: он указан на пластиковом вкладыше SIM-карты. Также можно обратиться к оператору сотовой связи, обычно используется набор цифр «0000».

Далее на Android откройте приложение «Настройки» на смартфоне и найдите пункт «Блокировка SIM-карты». Активируйте функцию, введите текущий PIN-код, а затем новый два раза.

На iPhone откройте приложение «Настройки» и перейдите в раздел «Сотовая связь», выберите пункт «SIM-PIN». Введите текущий PIN-код, придумайте и наберите новый пароль.

После установки PIN-кода его нужно вводить при каждой активации SIM-карты. Запишите комбинацию в надёжном месте, так как после трёх неверных попыток карта будет заблокирована.

Следуя этим рекомендациям, вы значительно повысите уровень безопасности своих личных данных и финансовых операций.