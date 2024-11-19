Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 18:31

Врач дала советы, как избавиться от привычки зависать в телефоне с самого утра

Врач Антонова: Обычный будильник поможет избавиться от тяги к телефону с утра

Россиян призвали отказаться от использования телефона сразу после пробуждения. День следует начать с чего-то более полезного, например, вкусного завтрака, освежающего душа или зарядки. Об этом заявила врач общей практики, клинический нутрициолог Дарья Антонова «Москве 24».

По словам медика, привычка хвататься за телефон и читать новости, только раскрыв глаза, негативно сказывается на здоровье. Новости, которые мы можем увидеть, не всегда позитивные, поэтому с самого утра настроение может быть испорчено.

Россиянам рассказали, как понять, что телефону скоро придёт конец
Россиянам рассказали, как понять, что телефону скоро придёт конец

По совету Антоновой, устройство не стоит брать с собой в кровать, в туалет и ванную. Заряжать гаджет следует перед сном в другой комнате, а на ночь включать «Авиарежим», чтобы никто не беспокоил. Будильник лучше заменить на обычный или электронный, чтобы не было желания сразу после пробуждения тянуться к телефону. Также во время использования смартфона надо включать таймер на 10-15 минут. По истечении этого срока следует откладывать телефон в сторону и переключаться на другие дела, заявила эксперт.

Также ранее дали советы родителям, чьи дети не отрываются от смартфона. Зависимость от гаджетов может сравниться с алкогольной или наркотической, поэтому следует отбирать у ребёнка телефон. Этот период мамам и папам стоит пережить. Не исключено, что ребёнок закатить истерику, но через 3-4 дня «ломка» пройдёт. В это время следует занять любимое чадо чем-то другим, переключив его внимание.

Обложка ©

freepik/drobotdean

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar