Врач дала советы, как избавиться от привычки зависать в телефоне с самого утра

Россиян призвали отказаться от использования телефона сразу после пробуждения. День следует начать с чего-то более полезного, например, вкусного завтрака, освежающего душа или зарядки. Об этом заявила врач общей практики, клинический нутрициолог Дарья Антонова «Москве 24».

По словам медика, привычка хвататься за телефон и читать новости, только раскрыв глаза, негативно сказывается на здоровье. Новости, которые мы можем увидеть, не всегда позитивные, поэтому с самого утра настроение может быть испорчено.

По совету Антоновой, устройство не стоит брать с собой в кровать, в туалет и ванную. Заряжать гаджет следует перед сном в другой комнате, а на ночь включать «Авиарежим», чтобы никто не беспокоил. Будильник лучше заменить на обычный или электронный, чтобы не было желания сразу после пробуждения тянуться к телефону. Также во время использования смартфона надо включать таймер на 10-15 минут. По истечении этого срока следует откладывать телефон в сторону и переключаться на другие дела, заявила эксперт.