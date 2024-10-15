Россиянам рассказали, как понять, что телефону скоро придёт конец

Когда гаджет начинает работать нестабильно, это первые звоночки, что скоро он перестанет работать. В такой ситуации важно принять меры, чтобы не потерять личные данные и дорогие сердцу фото и видео, предупредил техэксперт Сергей Биржевой.

По его словам, перед тем как окончательно «сдохнуть», смартфон начинает тормозить при выполнении простейших задач: например, запуска приложений или отправки сообщений. Это может быть признаком устаревшего процессора или нехватки оперативной памяти.

«Если после полноценной зарядки телефон быстро садится или выключается, это указывает на изношенный аккумулятор. В современных устройствах батареи рассчитаны на определённое количество циклов зарядки, ёмкость которых со временем снижается. Если батарею невозможно заменить, это повод задуматься о новом устройстве», — объяснил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, многие производители перестают выпускать обновления ПО для старых моделей смартфонов. В результате телефон становится более уязвимым к вирусам и некорректно работает. Постоянное мерцание экрана и задержки в отклике сенсора могут говорить о физическом износе устройства. Также новый гаджет следует купить, если на вашем постоянно не хватает памяти. Это означает, что смартфон не справляется с требованиями к хранению данных.