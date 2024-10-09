Названы 5 веских причин перевести смартфон в авиарежим не только в самолёте

Немногие знают, что телефон необходимо переключать в режим полёта не только в самолёте, но и в повседневной жизни. Существует как минимум пять причин, зачем это делать. Их перечислил эксперт Александр Джакония.

В частности, включать авиарежим надо для экономии заряда телефона, особенно если он близок к нулю. Так вы одним махом отключите всё, что требует энергии (мобильную связь, интернет, GPS и Bluetooth), оставив при этом доступ к приложениям и другим функциям.

«Активация режима полёта также поможет быстрее зарядить смартфон. Это особенно актуально, когда времени на подзарядку мало», — добавил руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» в беседе с РИАМО.

Ещё одна причина активировать этот режим в устройстве — экономия трафика и денег на мобильную связь. Он может выручить во время поездок за границу. Полезным будет активировать режим, когда гаджетом пользуются дети. Так они никому не позвонят, не отправят СМС и не смогут зайти в Интернет.

Последняя причина — это спокойный сон, отдых или работа. Во время действия режима вас никто не потревожит ночным звонком. Кроме того, авиарежим поможет сосредоточиться в разгар рабочего дня, не отключая при этом телефон.