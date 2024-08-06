Россиянам объяснили, как не угробить любимый смартфон раньше времени

Одной из главных причин преждевременной поломки телефона является неправильная зарядка. Как не угробить любимый гаджет раньше времени, рассказал "Газете.ru" эксперт Илья Казаков.

"Современные аккумуляторы рассчитаны на определённое количество циклов зарядки. Чтобы они прослужили дольше, лучше не заряжать их до 100%. Лучше всего полностью заряжать аккумулятор один раз в месяц и поддерживать уровень заряда от 20 до 80% в остальное время", — объясняет эксперт.

Также нельзя полностью разряжать батарею. Раньше считалось, что батарейки нужно сажать "в ноль" перед очередной зарядкой, однако это правило работало только для никелевых аккумуляторов. К литиевым такое правило не относится.

Ночной заряд также вреден для батареи, так как это приводит к её перезаряду и перегреву устройства. Использовать смартфон на зарядке также не рекомендовано: в таком случае аккумулятор перенапрягается.

Также эксперт сообщил, что частые подзарядки сокращают срок службы батареи. Лучше заряжать телефон, когда заряд ниже 20%, но выше 5%. Использование неподходящего зарядного устройства может привести к перегреву или медленной зарядке. Наконец, не стоит заряжать смартфон от ноутбука, так как это занимает больше времени и не активирует функцию быстрой зарядки.

"Лучше всегда заряжать телефон от розетки или портативного аккумулятора с оригинальным кабелем", — заключил специалист.