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31 июля, 10:15

Китайский смартфон Honor X8b взорвался спустя две недели после покупки

Смартфон Honor X8b китайского производства взорвался, будучи подключённым к зарядному устройству. Аппарат был новым, владелец радовался покупке вторую неделю, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Взорвавшийся смартфон Honor. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Взорвавшийся смартфон Honor. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Известно, что житель Ярославля приобрёл телефон в одном из салонов связи города. С этого момента прошло менее двух недель, когда мобильник вспыхнул во время зарядки. К счастью, домочадцы не пострадали: обошлось испугом и повреждённой мебелью. Спустя несколько дней магазин вернул деньги за пожароопасную покупку.

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А недавно китайский автомобиль Omoda S5 GT уехал из свердловского салона прямо в сервис. Через полчаса после покупки и спустя 33 километра пробега у машины сломалась коробка передач. На ремонт потребовалось несколько дней.

Обложка ©

SHOT ПРОВЕРКА

Николай Рюмин
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