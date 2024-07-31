Китайский смартфон Honor X8b взорвался спустя две недели после покупки

Известно, что житель Ярославля приобрёл телефон в одном из салонов связи города. С этого момента прошло менее двух недель, когда мобильник вспыхнул во время зарядки. К счастью, домочадцы не пострадали: обошлось испугом и повреждённой мебелью. Спустя несколько дней магазин вернул деньги за пожароопасную покупку.