Китайский смартфон Honor X8b взорвался спустя две недели после покупки
Смартфон Honor X8b китайского производства взорвался, будучи подключённым к зарядному устройству. Аппарат был новым, владелец радовался покупке вторую неделю, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Взорвавшийся смартфон Honor. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Известно, что житель Ярославля приобрёл телефон в одном из салонов связи города. С этого момента прошло менее двух недель, когда мобильник вспыхнул во время зарядки. К счастью, домочадцы не пострадали: обошлось испугом и повреждённой мебелью. Спустя несколько дней магазин вернул деньги за пожароопасную покупку.
А недавно китайский автомобиль Omoda S5 GT уехал из свердловского салона прямо в сервис. Через полчаса после покупки и спустя 33 километра пробега у машины сломалась коробка передач. На ремонт потребовалось несколько дней.