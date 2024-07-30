Китайская машина Omoda S5 GT отъехала от салона на 33 км и сломалась

Китайский автомобиль Omoda S5 GT уехал из салона прямо в сервис: как пишет SHOT ПРОВЕРКА , через полчаса после покупки и спустя 33 километра у него сломалась коробка передач. Машину отремонтировали по гарантии.

Автомобиль был куплен в официальном дилерском центре в Екатеринбурге, но смог порадовать владельца только полчаса. Спустя это время на приборной панели загорелся "чек" двигателя, и владелец направился обратно в салон, где над машиной колдовали несколько дней, дело же оказалось в адаптации для коробки передач, которую выслали из Китая, и машина поехала. Сейчас её пробег составляет пять тысяч километров.