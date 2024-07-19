Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 06:02

Китайская зарядка подожгла китайскую машину Omoda в Москве

Китайская зарядка подожгла китайскую машину Omoda C5 в Москве. Инцидент произошёл накануне вечером во дворе жилого дома в Северном Тушине.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в специальном разъёме находился провод Type-C от зарядного устройства. По неизвестным причинам он загорелся, далее пламя быстро перекинулось на панель салона. От температуры оплавилось и потрескалось стекло водительской двери.

Китайская зарядка подожгла китайскую машину Omoda в Москве. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Китайская зарядка подожгла китайскую машину Omoda в Москве. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Китайская зарядка подожгла китайскую машину Omoda в Москве. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Китайская зарядка подожгла китайскую машину Omoda в Москве. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Хозяин авто был рядом в этот момент и справился с возгоранием самостоятельно с помощью огнетушителя, никто не пострадал. В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ владелец машины сообщил, что загоревшийся провод не шёл в комплекте с машиной, а был куплен отдельно. Кроссовер эвакуировали в сервис, где будут разбираться в причинах возгорания.

Повреждённому авто — всего год. Средняя цена такой подержанной модели сейчас — около 2,3 млн рублей.

Топ-5 надёжных китайских автомобилей в России: мнения эксперта и автомобилистов
Топ-5 надёжных китайских автомобилей в России: мнения эксперта и автомобилистов

А на днях под Краснодаром во время движения загорелся китайский внедорожник GAC. Владелец отделался испугом благодаря быстрой реакции. Это уже третья машина GAC в России, с которой приключилось такое происшествие. Первый GAC загорелся прямо у заправки на трассе М12 в мае. Второй случай произошёл на автодороге в Саратове в июне.

Обложка ©

Freepik.com / standret

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Авто
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров