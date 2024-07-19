Китайская зарядка подожгла китайскую машину Omoda в Москве

По данным SHOT ПРОВЕРКИ , в специальном разъёме находился провод Type-C от зарядного устройства. По неизвестным причинам он загорелся, далее пламя быстро перекинулось на панель салона. От температуры оплавилось и потрескалось стекло водительской двери.

Хозяин авто был рядом в этот момент и справился с возгоранием самостоятельно с помощью огнетушителя, никто не пострадал. В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ владелец машины сообщил, что загоревшийся провод не шёл в комплекте с машиной, а был куплен отдельно. Кроссовер эвакуировали в сервис, где будут разбираться в причинах возгорания.