Китайская зарядка подожгла китайскую машину Omoda в Москве
Китайская зарядка подожгла китайскую машину Omoda C5 в Москве. Инцидент произошёл накануне вечером во дворе жилого дома в Северном Тушине.
По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в специальном разъёме находился провод Type-C от зарядного устройства. По неизвестным причинам он загорелся, далее пламя быстро перекинулось на панель салона. От температуры оплавилось и потрескалось стекло водительской двери.
Китайская зарядка подожгла китайскую машину Omoda в Москве. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Китайская зарядка подожгла китайскую машину Omoda в Москве. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Хозяин авто был рядом в этот момент и справился с возгоранием самостоятельно с помощью огнетушителя, никто не пострадал. В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ владелец машины сообщил, что загоревшийся провод не шёл в комплекте с машиной, а был куплен отдельно. Кроссовер эвакуировали в сервис, где будут разбираться в причинах возгорания.
Повреждённому авто — всего год. Средняя цена такой подержанной модели сейчас — около 2,3 млн рублей.
А на днях под Краснодаром во время движения загорелся китайский внедорожник GAC. Владелец отделался испугом благодаря быстрой реакции. Это уже третья машина GAC в России, с которой приключилось такое происшествие. Первый GAC загорелся прямо у заправки на трассе М12 в мае. Второй случай произошёл на автодороге в Саратове в июне.