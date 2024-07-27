Владелец нового китайского Jetour столкнулся с протечкой крыши во время дождя

Российские владельцы китайских авто столкнулись с ещё одной проблемой: как пишет SHOT ПРОВЕРКА, у жителя города Ишима крыша нового Jetour X70 Plus протекла во время дождя.

Владелец китайского авто Jetour столкнулся с протечкой крыши во время дождя. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Владелец машины рассказал, что купил Jetour X70 Plus в октябре 2023 года примерно за 3 миллиона. Первый раз "китаец" потёк пару недель назад — к тому моменту мужчина успел накатать уже более 24 000 километров. Он сразу позвонил в сервис и поехал за 270 километров из Ишима в Тюмень, ведь только там находится ближайший дилерский центр Jetour. Но на месте ему помочь с протекающим потолком не смогли, обратились с проблемой в Москву и теперь ждут ответа.

Также у Jetour X70 Plus наблюдались другие проблемы: на пяти тысячах километров мужчина заметил неисправность рулевого наконечника (его уже заменили), а зимой появился налёт на фальшнакладках выхлопной трубы, который не отмывался, — автодилер уже заменил их на новые. Но владелец сказал, что автомобиль его в целом устраивает и менять на другую марку он его не хочет.