Названы признаки некачественных кабелей, не заряжающих ваш телефон быстро

Смартфон нужно заряжать правильными и качественными проводами, иначе можно слишком быстро посадить аккумулятор. Об этом "Газете.ru" сообщил эксперт Илья Казаков.

"Первый и самый очевидный фактор, который следует учитывать, — это совместимость. Убедитесь, что выбранный вами кабель для зарядки совместим с вашим устройством. Если у вас iPhone, вам нужен кабель Lightning, если телефон на Android — micro-USB или USB-C. Неправильный кабель, скорее всего, не влезет в розетку вашего устройства, не говоря уже о том, чтобы зарядить его", — рассказал Казаков.

Также, по его словам, важен пропускной ток. Он обозначен на корпусе блока питания. Если написано "2 А", кабель должен быть как минимум с такой же пропускной способностью, иначе телефон будет заряжаться долго. При этом у подавляющего числа дешёвых зарядок пропускной ток не превышает 1,5 А. Вместе с ними можно использовать кабели на 1,5–2 А. При способности зарядки выдать 2–2,5 А допускается провод на 2–3 А. Если смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки, можно искать более дорогой кабель на 3 А.

Длина кабеля тоже играет роль: чем она больше, тем выше сопротивление жил и ощутимее падение напряжения. Если кабель тонкий и длинный, время зарядки может возрасти. К тому же длинные кабели легко запутываются. Для портативных блоков лучше вообще использовать короткие провода. Оптимальная их длина — 1,5 метра.

Качественным кабелем можно пользоваться каждый день, он от этого не сломается и не износится. Прочнее и гибче считаются нейлоновые кабели. Менее прочные — ПВХ. Зато резиновые лучше подойдут для зарядки на открытом воздухе или при экстремальных температурах.