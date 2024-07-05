Названо 2 случая, когда смартфон может притянуть удар молнии
Эксперт Пермяков объяснил, может ли молния ударить в смартфон
Мобильный телефон сам по себе не может притянуть молнию, но способен увеличить риск разряда из-за металла в конструкции. Об этом на фоне надвигающегося на Москву и регионы России урагана с грозой и ветром рассказал заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
"Во время грозы создаются сильные электромагнитные поля, которые могут вызвать электрические разряды в устройствах. Есть небольшая вероятность, что при звонке во время грозы в человека может попасть молния. Но для этого должно совпасть много факторов", — объяснил Пермяков в беседе с RT.
Если вдруг во время дождя и молнии вы оказались на улице, то телефон необходимо отключить, но если пользователь находится в помещении здания с современной грозозащитой, то ничего выключать не надо. При этом не исключены скачки напряжения, которые часто встречаются в домах и офисах во время урагана. Именно это и может повредить ваши гаджеты. Поэтому лучше всего использовать устройства защиты от напряжения (стабилизаторы).
По словам руководителя департамента расследований T.Hunter, эксперта рынка НТИ SafeNet ("Сейфнет") Игоря Бедерова, лучшим и безопасным местом во время грозы станет помещение с заземляющими устройствами и громоотводами.
"В значительной части городов эта проблема решена. Что касается мобильников — если вы находитесь на открытом пространстве, важно понимать, что чем выше электропроводимость предмета, тем больше вероятность удара молнии", — предупредил он.
Обычно молния бьёт в залежи металла, но если в радиусе грозового фронта ничего подобного нет, то она способна ударить по металлическим предметам: аккумуляторам, мобильным телефонам, самокатам, автотранспорту.
Ещё одна опасность — использование техники на улице, например компьютера на веранде кафе. В таком случае при попадании молнии может произойти воспламенение электропроводки. Поэтому эксперт посоветовал россиянам выключить электроприборы и переждать ураган в помещении. Тем более что сегодня, 5 июля, страну настигнет ураган с грозами, градом и шквальным ветром скоростью до 27 метров. Буря может нарушить жизнеобеспечение сразу 13 регионов, предупредило МЧС России.