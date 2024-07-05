Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 10:05

Названо 2 случая, когда смартфон может притянуть удар молнии

Эксперт Пермяков объяснил, может ли молния ударить в смартфон

Мобильный телефон сам по себе не может притянуть молнию, но способен увеличить риск разряда из-за металла в конструкции. Об этом на фоне надвигающегося на Москву и регионы России урагана с грозой и ветром рассказал заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

"Во время грозы создаются сильные электромагнитные поля, которые могут вызвать электрические разряды в устройствах. Есть небольшая вероятность, что при звонке во время грозы в человека может попасть молния. Но для этого должно совпасть много факторов", — объяснил Пермяков в беседе с RT.

Если вдруг во время дождя и молнии вы оказались на улице, то телефон необходимо отключить, но если пользователь находится в помещении здания с современной грозозащитой, то ничего выключать не надо. При этом не исключены скачки напряжения, которые часто встречаются в домах и офисах во время урагана. Именно это и может повредить ваши гаджеты. Поэтому лучше всего использовать устройства защиты от напряжения (стабилизаторы).

Профессор объяснил, опасно ли фотографировать молнию
Профессор объяснил, опасно ли фотографировать молнию

По словам руководителя департамента расследований T.Hunter, эксперта рынка НТИ SafeNet ("Сейфнет") Игоря Бедерова, лучшим и безопасным местом во время грозы станет помещение с заземляющими устройствами и громоотводами.

"В значительной части городов эта проблема решена. Что касается мобильников — если вы находитесь на открытом пространстве, важно понимать, что чем выше электропроводимость предмета, тем больше вероятность удара молнии", — предупредил он.

Обычно молния бьёт в залежи металла, но если в радиусе грозового фронта ничего подобного нет, то она способна ударить по металлическим предметам: аккумуляторам, мобильным телефонам, самокатам, автотранспорту.

Москвичей предупредили, что электросамокат может притягивать молнии в дождь
Москвичей предупредили, что электросамокат может притягивать молнии в дождь

Ещё одна опасность — использование техники на улице, например компьютера на веранде кафе. В таком случае при попадании молнии может произойти воспламенение электропроводки. Поэтому эксперт посоветовал россиянам выключить электроприборы и переждать ураган в помещении. Тем более что сегодня, 5 июля, страну настигнет ураган с грозами, градом и шквальным ветром скоростью до 27 метров. Буря может нарушить жизнеобеспечение сразу 13 регионов, предупредило МЧС России.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Интересное
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров