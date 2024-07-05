Названо 2 случая, когда смартфон может притянуть удар молнии

Мобильный телефон сам по себе не может притянуть молнию, но способен увеличить риск разряда из-за металла в конструкции. Об этом на фоне надвигающегося на Москву и регионы России урагана с грозой и ветром рассказал заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

"Во время грозы создаются сильные электромагнитные поля, которые могут вызвать электрические разряды в устройствах. Есть небольшая вероятность, что при звонке во время грозы в человека может попасть молния. Но для этого должно совпасть много факторов", — объяснил Пермяков в беседе с RT.

Если вдруг во время дождя и молнии вы оказались на улице, то телефон необходимо отключить, но если пользователь находится в помещении здания с современной грозозащитой, то ничего выключать не надо. При этом не исключены скачки напряжения, которые часто встречаются в домах и офисах во время урагана. Именно это и может повредить ваши гаджеты. Поэтому лучше всего использовать устройства защиты от напряжения (стабилизаторы).

По словам руководителя департамента расследований T.Hunter, эксперта рынка НТИ SafeNet ("Сейфнет") Игоря Бедерова, лучшим и безопасным местом во время грозы станет помещение с заземляющими устройствами и громоотводами.

"В значительной части городов эта проблема решена. Что касается мобильников — если вы находитесь на открытом пространстве, важно понимать, что чем выше электропроводимость предмета, тем больше вероятность удара молнии", — предупредил он.

Обычно молния бьёт в залежи металла, но если в радиусе грозового фронта ничего подобного нет, то она способна ударить по металлическим предметам: аккумуляторам, мобильным телефонам, самокатам, автотранспорту.