Москвичей предупредили, что электросамокат может притягивать молнии в дождь Эксперт Шутов: Электросамокат может притягивать молнии 7 мая, 05:00 Электросамокат может притягивать молнии. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

В России уже стартовал традиционный сезон электросамокатов. Однако при их использовании нужно не только соблюдать ПДД, но и не забывать учитывать погодные условия. Например, текущая неделя в Москве и Подмосковье выдастся холодной и дождливой. Как самокатчикам уберечься в такую погоду, Life.ru рассказал преподаватель РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Обычный дождь может сделать поездку на электросамокате небезопасной. Во-первых, значительно снижается сцепление с дорожным покрытием, самокат становится менее управляемым. Во-вторых, если нарушена заводская гидроизоляция, то попадание воды может привести к серьёзной поломке устройства. Василий Шутов Преподаватель РТУ МИРЭА

Если устройство всё-таки промокло, то его необходимо просушить, прежде чем использовать снова. Шутов советует устанавливать на транспортное средство специальную защиту и только после этого эксплуатировать в сырую погоду.

Кроме того, электросамокат при определённом стечении обстоятельств может притягивать молнии, предупреждает эксперт. Так, в прошлом году в подмосковной Коломне женщина даже была госпитализирована с ожогами ступней. Поэтому, если гроза застала вас во время езды, лучше спешиться, укрыться от непогоды и, главное, не стоять близко к самокату, не придерживать его руками.

"По возможности укройте самокат под навесом, после чего прекратите поездку через мобильное приложение, если речь идёт об арендованном устройстве. Кроме того, во время такого разгула стихии нельзя ставить электросамокаты на зарядку", — отметил Шутов.

Напомним, что 7 и 8 мая в Московском регионе ожидаются дожди и похолодание. На севере Подмосковья, а также в Ярославле и Костроме может даже выпасть снег. Поэтому прогулки на самокатах, скорее всего, лучше отложить.