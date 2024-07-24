Россиянам дали 6 советов, которые помогут спасти телефон от солнечного нокаута

Во время изнурительной жары важно следить не только за собственным самочувствием, но и за состоянием гаджетов. Так, например, корпус телефона может серьёзно перегреться под прямыми солнечными лучами, что грозит неполадками в работе. О том, как этого избежать, Life.ru рассказал техноэксперт Сергей Биржевой.

Не доставайте телефон на солнце

Прямой солнечный свет — главный враг электроники, потому что корпус сильно нагревается. Кроме того, под воздействием ультрафиолетовых лучей матрица дисплея выцветает и перестаёт отображать яркие цвета. Также не стоит заряжать телефон, если вы не можете делать это в тени или прохладном месте.

Не оставляйте устройства в машине

"В жаркую погоду температура внутри автомобиля может подниматься до экстремальных показателей. Иногда она достигает отметки в 40–50 градусов. В закрытой машине нет циркуляции воздуха — и гаджет быстро накаляется. Из-за этого могут пострадать все части телефона, включая модуль памяти и камеру", — отметил техноэксперт сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд!".

Снимите чехол

Чехол для телефона, особенно плотный, перекрывает вентиляцию устройства. Таким образом, гаджет не может эффективно отводить тепло, что также приводит к перегреву. Если вы не привыкли пользоваться телефоном без чехла, купите защитный кейс без прорезиненного слоя.

Сократите использование телефона во время нахождения под солнечными лучами

По возможности сократите интенсивное экранное время. В жаркую погоду лучше ограничиться срочными переписками. Отложите игры, просмотры видео, соцсетей, прослушивание музыки и другие задачи. Это поможет сохранить телефон в хорошем состоянии.

Отключите ненужные функции и включите режим энергосбережения

Во время жаркой погоды старайтесь минимизировать нагрузку на устройство. Отключите функции, которые не используете в данный момент: Wi-Fi, Bluetooth, GPS и другие. Режим экономии энергии ограничивает производительность процессора и других компонентов. Это также уменьшает нагрев устройства.

Помимо того, стоит отказаться от неоригинального провода и адаптеров. Они могут ухудшить ситуацию с перегревом и негативно повлиять на работу аккумулятора.

Что делать в случае перегрева

"В том случае, если телефон всё же перегрелся, не пытайтесь моментально охладить гаджет: это может привести к повреждению корпуса устройства и образованию влаги. Выключите устройство и уберите его в тень", — посоветовал эксперт.

Таким образом, температура снизится без вреда для конструкции. Альтернативный вариант — на несколько минут использовать функцию авиарежима. Снимите защитный чехол. Очистите вентиляционные отверстия смартфона от пыли и мусора.