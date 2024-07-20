Россиянам рассказали, как быстро в жару продукты превращаются в микробную бомбу

Летом из-за естественного повышения температуры воздуха многие продукты питания портятся намного быстрее. Это связано с тем, что болезнетворные микробы активнее размножаются в тёплой среде. Именно поэтому в жаркую погоду следует тщательно соблюдать правила хранения пищи, отметила заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета "Росбиотех" Асият Абдуллаева.

"Порча пищевых продуктов происходит под воздействием бактерий (энтеробактерии, патогенные стафилококки, бациллы, клостридии, вибрионы), дрожжей, плесневых грибов, которые, развиваясь на поверхности и внутри пищевых продуктов, вызывают их ослизнение, гниение, скисание, прогоркание. В результате этих процессов изменяются цвет, консистенция, вкус и запах", — объяснила эксперт в разговоре с "Газетой.ru".

Причиной отравлений чаще всего оказывается употребление несвежих скоропортящихся продуктов, таких как мясо, рыба, птица, яйца, молоко. Не меньший вред организму могут нанести фастфуд, салаты с жирной заправкой (к примеру, сметана и майонез), а также кондитерские изделия с кремом.

Снизить риск пищевого отравления до минимума позволяет грамотное хранение продуктов. Так, например, готовые блюда следует хранить при температуре, не превышающей от 2 до 6 градусов Цельсия. Также важно учитывать сроки годности. Мясные изделия, пролежавшие в холодильнике более 36 часов, употреблять в пищу уже не рекомендуется. А любимые многими полуфабрикаты лучше утилизировать спустя сутки.

Копчёная и жареная рыба годна к употреблению до 48 часов.

Свежие морепродукты при соблюдении температурных показателей нужно съесть в течение суток.

Овощи и зелень, а также фруктовые салаты без заправки имеют срок годности 18 часов.

Салаты с жирной заправкой из майонеза или сметаны — 12 часов.

Блюда с добавлением яиц или консервированных овощей нельзя употреблять в пищу спустя шесть часов.

Фастфуд портится и теряет первозданный вид уже спустя один-два часа.

Охлаждённые кисломолочные продукты можно употреблять в течение трёх суток, прежде чем появятся первые признаки истекающего срока годности.