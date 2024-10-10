Россиянам объяснили, как на смартфоне восстановить потерянные данные

Многие люди уже не представляют свою жизнь без смартфонов, поэтому потеря данных для них смерти подобно. Однако преждевременно расстраиваться не нужно — есть способы восстановить пропавшую или случайно удалённую информацию. Об этом рассказал технический специалист Егор Заречнев.

«Первым делом стоит проверить наличие резервных копий ваших данных. Многие смартфоны автоматически создают резервные копии через облачные сервисы или синхронизацию с компьютером», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

К примеру, на смартфонах с операционной системой Android можно использовать Google Drive, а на iPhone — iCloud или программу iTunes на компьютере. Если резервные копии имеются — проблема решена. В ином случае придётся воспользоваться специальными приложениями: Disk Drill, Disk Digger, All Data Recovery. С их помощью можно отсканировать смартфон на предмет удалённой информации.

Кроме того, по словам эксперта, программы Disk Drill, Recuva и R. Saver помогут восстановить данные, которые хранились не на самом смартфоне, а на внешнем диске. Для этого карту памяти нужно будет подключить к ПК. Если эти способы не сработают, то следует обратиться к специалистам. При этом лучше не добавлять новые данные.