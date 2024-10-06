Открытка с трояном: Эксперт дал советы по защите смартфона от вируса

Опасные для гаджетов вирусы могут прятаться даже в самых на первый взгляд безобидных файлах, например в онлайн-открытках, которые россияне любят рассылать друг другу через мессенджеры. Однако злоумышленники с их помощью крадут персональные данные и взламывают финансовые приложения, предупредил эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов.

«Троянскими [такие вирусы] названы по той причине, что они маскируются, они либо мимикрируют под обычное приложение, либо вообще используются <...> в таком фоновом режиме», — подчеркнул собеседник 360.ru.

По его словам, чтобы минимизировать риски, необходимо воздержаться от открывания внешних ссылок. Иной путь — контролировать безопасность смартфона, в том числе качать последние обновления и антивирус. Для операционной системы iOS он не нужен, а вот для Android потребуется, уточнил эксперт. Кстати, платные программы обычно эффективнее.