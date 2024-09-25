Названо 3 «симптома» трояна в телефоне

Определить, есть ли в вашем телефоне троян, не так уж и сложно. Например, о наличии вируса может говорить нагревание устройства даже в состоянии покоя или быстрый разряд батареи, объяснил NEWS.ru IT-эксперт Павел Мясоедов.

«Лежит телефон, все приложения выключены, а он почему-то тёплый, не прям горячий, но тёплый. Вы утром зарядили телефон за ночь, сняли его с аккумулятора, и почему-то у вас в течение двух часов ушло 20% батарейки», — рассказал специалист.

Кроме того, троян может тормозить программы и открывать их с различными багами. Например, вы запустили приложение, а оно как будто уже работает. Если вы обнаружили одну из вышеперечисленных проблем, бездействовать не стоит, поскольку троян может получить контроль над устройством, украсть личные данные и отследить действия пользователя.