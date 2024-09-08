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8 сентября, 12:01

Психолог дала совет родителям, чьи дети испытывают «наркотическую ломку» без смартфона

Психолог Медведева: Зависимость от смартфонов делает из подростков «мутантов»

Родителям, чьи дети не отрываются от смартфонов, рассказали о серьёзной опасности. Бесконтрольное использование гаджетов может привести к зависимости, сравнимой с той, что испытывают люди от алкоголя, курения или наркотиков. Об этом заявила психолог, педагог-дефектолог Ирина Медведева в беседе с радио Sputnik.

«Отделение детской психиатрической больницы битком набито зависимыми от гаджетов подростками. Отнеситесь к этому со всей серьёзностью, не слушайте бредни о детском выборе и о том, что сейчас такое время, такие дети. Дети по своей природе не меняются тысячи лет, как и взрослые, а когда ребёнка стремятся сделать «новым» ― получают мутанта, а не нового ребёнка», ― рассуждает специалист.

Она посоветовала родителям не бояться действовать решительно. Если вашего ребёнка ничего не интересует кроме гаджета, то следует отнять его. Психолог уверена, что ничего страшного не случится: побесится три дня, как при наркотической ломке, и успокоится.

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Родителям назвали лучший способ побороть зависимость ребёнка от смартфона

«Будут истерики, крики, вы это выдержите. Придумайте ему простые занятия, и через 3-4 дня он придет в норму, главное пережить эту «ломку», ― посоветовала Медведева.

Ранее учёные спрогнозировали молодёжи раннюю смерть из-за привычки сидеть в смартфоне. Это связано с тем, что «залипшие» в телефоне люди меньше двигаются, испытывают меньший интерес к реальности вне Сети и имеют плохой сон. Поэтому повышается риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и других заболеваний.

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freepik

Алёна Зиновьева
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