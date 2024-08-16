Родителям назвали лучший способ побороть зависимость ребёнка от смартфона
Психолог Ермолаева: Надо установить правила пользования смартфоном внутри семьи
Телефоны стали для современных детей неотъемлемой частью жизни. Многие практически не выпускают их из рук, проводя перед экраном мобильника всё свободное время. Гаджеты лишают детей и подростков сна, а также становятся причиной тревоги и депрессии. Как обезопасить своего ребёнка от "смартфонозависимости", объяснила Kp.ru замруководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Анна Ермолаева.
"Если вы понимаете, что ребёнок из рук телефон не выпускает и это реально стало проблемой, нужно установить правила пользования для вашей семьи", — отметила эксперт.
Она подчеркнула, что правила должны соблюдать не только дети, но и родители. Иначе эти меры вызовут бурный протест и усугубят ситуацию. В первую очередь надо перестать пользоваться гаджетами во время встреч с родственниками и друзьями. Нельзя брать с собой телефон за стол во время еды и убирать его подальше от кровати за час до сна.
"Важно обозначить, что если договорённости не соблюдаются, то доверия становится меньше. И в следующий раз родители будут проверять, подчиняется ли ребёнок правилам. Это можно сделать по соцсетям, по индикатору выхода в Сеть. Можно вечером, постучавшись, зайти в комнату, посмотреть, чем занят ребёнок", — пояснила психолог.
Ранее россиянам объяснили, как выбрать первый смартфон для ребёнка. Если он чересчур активен, то стоит обратить внимание на устройства с защитой от воды и пыли. При этом спокойным детям будет достаточно простого защитного стекла и чехла. Самая оптимальная стоимость первого телефона не должна превышать 15 тысяч рублей.