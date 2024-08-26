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26 августа, 15:14

Учёные спрогнозировали молодёжи раннюю смерть из-за привычки сидеть в смартфоне

Исследование: Зависимость от смартфона повышает риск болезней сердца

Современным людям уже сложно представить свою жизнь без смартфона. В этом гаджете есть буквально всё, чтобы окунуться с головой в виртуальную реальность. Однако зависимость от маленького экранчика может не только обернуться серьёзными проблемами с психикой, но и навредить сердцу и сосудам. К таким выводам пришла команда учёных-медиков из Калифорнийского университета в Сан-Франциско во время многолетнего исследования, пишет kp.ru.

Специалисты 30 лет наблюдали за образом жизни и состоянием здоровья более четырёх тысяч молодых людей. На момент начала исследования в 1985 году им было от 18 до 30 лет.

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Оказалось, что каждый проведённый час за экраном телевизора или смартфона в день увеличивает шансы развития ишемической болезни сердца на 55%, инсульта — на 58% и других болезней сердца — на 32%. В результате риск умереть до 60 лет повышался в разы, в особенности у парней. Это связано с тем, что «залипшие» в телефоне люди меньше двигаются, испытывают меньший интерес к реальности вне Сети и имеют плохой сон, отметили авторы исследования.

Поэтому, приходя домой, надо как минимум откладывать телефон в сторону и отключать уведомления. Свободное время лучше потратить на живое общение с близкими или активный досуг.

Ранее родителям назвали лучший способ побороть зависимость ребёнка от смартфона. Надо установить правила пользования гаджетом внутри семьи. При этом их должны соблюдать не только дети, но и взрослые, иначе эти меры вызовут бурный протест и усугубят ситуацию.

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freepik

Алёна Зиновьева
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