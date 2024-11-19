Нейросеть хотят поставить на защиту россиян от телефонных аферистов

В России операторы связи должны прибегнуть к помощи искусственного интеллекта (ИИ), чтобы пресекать попытки воздействия на граждан по телефонной связи. Об этом заявил глава Мицифры РФ Максут Шадаев на конференции «Безопасность клиента на первом месте» в рамках международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

«Мы хотим дать операторам связи возможность использовать искусственный интеллект для выявления, в момент активных соединений, попыток воздействия на абонентов... Операторы с этим экспериментируют для защиты своих абонентов, предлагают как допуслугу. Нам кажется, что это должно быть обязательно», — пояснил он.

По словам министра, сейчас также поднимается вопрос о формировании базы биометрических образцов мошенников. Шадаев назвал это «достаточно серьёзной мерой». Например, если голос афериста зафиксирован искусственным интеллектом, то он попадает в базу, после чего этот человек не сможет совершать звонки — соединение будет разрываться.