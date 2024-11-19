Нейросеть хотят поставить на защиту россиян от телефонных аферистов
Глава Минцифры Шадаев предложил обязать операторов связи использовать ИИ
В России операторы связи должны прибегнуть к помощи искусственного интеллекта (ИИ), чтобы пресекать попытки воздействия на граждан по телефонной связи. Об этом заявил глава Мицифры РФ Максут Шадаев на конференции «Безопасность клиента на первом месте» в рамках международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».
«Мы хотим дать операторам связи возможность использовать искусственный интеллект для выявления, в момент активных соединений, попыток воздействия на абонентов... Операторы с этим экспериментируют для защиты своих абонентов, предлагают как допуслугу. Нам кажется, что это должно быть обязательно», — пояснил он.
По словам министра, сейчас также поднимается вопрос о формировании базы биометрических образцов мошенников. Шадаев назвал это «достаточно серьёзной мерой». Например, если голос афериста зафиксирован искусственным интеллектом, то он попадает в базу, после чего этот человек не сможет совершать звонки — соединение будет разрываться.
Ранее Life.ru писал, что Минцифры разработало законопроект, нацеленный на запрет в России анонимных массовых рекламных звонков. Ведомство предлагает обязать компании предоставлять операторам связи информацию о себе и цели звонков. В результате на экране телефона абонента будет указано, откуда ему звонят. Если организация откажется раскрыть эту информацию, вызов будет заблокирован.