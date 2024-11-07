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7 ноября, 11:14

Айтишникам разрешат подтверждать навыки через «Госуслуги»

«Ъ»: Минцифры работает над новой системой подтверждения навыков IT-специалистов

Минцифры разрабатывает механизм подтверждения профессиональных навыков специалистов из IT-индустрии, которая будет привязана к «Госуслугам». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Авторы указали, что министерство рассматривает различные подходы, но пока предложение поступило только от платформы HeadHunter. Представители ведомства ведут происк новых соратников и изучают другие способы проверки профессионализма специалистов.

Вместе с тем в РФ работают и над другой системой подтверждения навыков — с помощью сертификации. За разработку здесь отвечает Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

Школьники попробуют себя в роли IT-специалистов на «Уроке цифры» от VK
Школьники попробуют себя в роли IT-специалистов на «Уроке цифры» от VK

Ранее сообщалось, что на Госуслугах к следующему году появится возможность сделать налоговый вычет. Помимо этого, на портале ведут разработку услуг для получения социальных вычетов. К примеру, от расходов на образование, медицинских услуг или ипотеки.

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Life.ru

Владимир Озеров
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