Налоговые вычеты можно будет оформить на «Госуслугах»

Над запуском нового функционала на портале «Госуслуги», который позволит гражданам получать налоговые вычеты онлайн, активно работает Минцифры России. Как сообщили РИА «Новости» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, россияне смогут воспользоваться услугой уже в следующем году.

«Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», — раскрыли в аппарате.

Кроме того, сообщается, что на портале завершается разработка услуг для получения социальных вычетов, таких как расходы на образование, медицинские услуги, спорт, а также вычетов за недвижимость, включая ипотеку.