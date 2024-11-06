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6 ноября, 03:25

Налоговые вычеты можно будет оформить на «Госуслугах»

РИАН: На «Госуслугах» скоро появится возможность получать налоговые вычеты

Над запуском нового функционала на портале «Госуслуги», который позволит гражданам получать налоговые вычеты онлайн, активно работает Минцифры России. Как сообщили РИА «Новости» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, россияне смогут воспользоваться услугой уже в следующем году.

«Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России... Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», — раскрыли в аппарате.

Кроме того, сообщается, что на портале завершается разработка услуг для получения социальных вычетов, таких как расходы на образование, медицинские услуги, спорт, а также вычетов за недвижимость, включая ипотеку.

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Россиянам рекомендуют срочно отвязать личные кабинеты в банках и на госуслугах от Gmail

Недавно на «Госуслугах» открылась форма для регистрации владельцев каналов, на которые подписаны более 10 тысяч человек. Услуга доступна физическим и юридическим лицам, ИП, гражданам России и иностранцам с подтверждённой учётной записью.

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Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Анатолий Цейко
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