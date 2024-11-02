Форма для регистрации каналов с 10 тыс. подписчиков открылась на «Госуслугах»

Минцифры РФ сообщило о добавлении на портал «Госуслуги» формы для регистрации владельцев каналов, на которые подписаны более 10 тысяч человек. Услуга доступна физическим и юридическим лицам, ИП, гражданам России и иностранцам с подтверждённой учётной записью.

Также в ведомстве описали механизм одобрения заявки. После заполнения формы минимальным объёмом базовых сведений о канале автору выдаётся уникальный номер. Его нужно разместить в описании страницы или в закреплённом сообщении, чтобы Роскомнадзор смог подтвердить её принадлежность. В течение десяти рабочих дней владельцу придёт уведомление о включении в перечень и ссылка на запись в реестре. Последнюю следует опубликовать на своём канале.

«Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года», — предупредили в министерстве.