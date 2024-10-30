Telegram оштрафовали из-за каналов с призывами отделить Урал от РФ

На Telegram Таганским судом Москвы наложен штраф в размере 4 миллионов рублей за неудаление нескольких каналов, содержащих экстремистские материалы, в том числе, призывы к отделению Урала от остальной части России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

Согласно данным, Роскомнадзор направил уведомления владельцу Telegram — организации Telegram Messenger Inc. — о необходимости принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам.

«В установленный федеральным законом срок — в течение суток с момента получения уведомлений — с информационного ресурса Telegram информация, распространяемая с нарушением закона, не удалена», — отмечается в решении.

В списке каналов, подлежащих удалению по требованию Роскомнадзора, оказались ресурсы, призывающие жителей Урала к выходу из состава России, а также каналы, пропагандирующие ультраправые идеи и призывающие поддерживать Вооружённые силы Украины (ВСУ).

Согласно информации суда, первоначально каналы с призывами к нарушению территориальной целостности РФ были выявлены работниками прокуратуры, после чего информация была передана в Роскомнадзор для дальнейших действий.