Российские налоговики заморозили счета вице-президента Telegram из-за неподанной декларации и долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила все операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского, следует из данных ведомства и сервиса «БИР-Аналитик». Указывается, что предприниматель был учредителем в ООО «Орден магических технологий» и ООО «Погребок у Докичева». На данный момент обе компании не действуют.