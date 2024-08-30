Российские налоговики заморозили счета вице-президента Telegram из-за неподанной декларации и долгов
ФНС приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского
Илья Перекопский. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / perekopsky
Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила все операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского, следует из данных ведомства и сервиса «БИР-Аналитик». Указывается, что предприниматель был учредителем в ООО «Орден магических технологий» и ООО «Погребок у Докичева». На данный момент обе компании не действуют.
Как пишет РИА «Новости», мера касается счетов в трёх банках. Причиной стали непредоставление Перекопским налоговой декларации и неисполнение им требования об уплате задолженности. К слову, также бизнесмен вместе с основателем мессенджера Павлом Дуровым был учредителем ООО «Дуров». Компания также ликвидирована.
Напомним, Павла Дурова задержали по прибытию в Париж. Власти Франции вменяют основателю Telegram целый ряд преступлений, совершённых пользователями мессенджера, и лишь по одному из обвинений ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд решил отпустить предпринимателя на время следствия, обязав его заплатить залог в пять миллионов евро, находиться под надзором силовиков и не покидать Пятую республику. Юристы Дурова утверждают, что «телега» соблюдает законы Евросоюза.