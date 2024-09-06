Дмитрий Гоблин Пучков: РКН не выдвигает сверхъестественных требований к блогерам
Член Общественной палаты РФ, блогер, писатель Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, поддержал создание реестра блогеров с аудиторией от 10 тысяч подписчиков. По его словам, запросы Роскомнадзора не предполагают чего-либо сверхъестественного.
Ранее проект инициативы был удалён с портала правовых актов, предположительно, из-за технического сбоя. Пучков указал, что над реестром ведётся активная работа, и в скором времени представят окончательную версию документа для обсуждения.
«Конечно, правила ведения реестра ещё могут измениться, но лично мне как законопослушному блогеру не составит никакого труда предоставить запрашиваемые данные. Ничего сверхъестественного ведомство не запрашивает», — подчеркнул Пучков.
Напомним, в июле стало известно, что популярных блогеров могут обязать отправлять данные о себе в Роскомнадзор. При этом изначально речь шла об одной тысяче подписчиков.
ТАСС / Сергей Булкин