Дмитрий Гоблин Пучков: РКН не выдвигает сверхъестественных требований к блогерам

Член Общественной палаты РФ, блогер, писатель Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, поддержал создание реестра блогеров с аудиторией от 10 тысяч подписчиков. По его словам, запросы Роскомнадзора не предполагают чего-либо сверхъестественного.

Ранее проект инициативы был удалён с портала правовых актов, предположительно, из-за технического сбоя. Пучков указал, что над реестром ведётся активная работа, и в скором времени представят окончательную версию документа для обсуждения.