Блогеров-десятитысячников могут обязать отправлять данные о себе в Роскомнадзор

Блогеров с аудиторией более десяти тысяч человек могут обязать направлять сведения о себе в Роскомнадзор. Данная инициатива обсуждается на законодательном уровне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Обсуждается норма, обязывающая блогеров направлять сведения о себе в Роскомнадзор при наличии у них не менее десяти тысяч подписчиков", — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, так как требования к мессенджерам уравняли с требованиями к операторам связи, то и им теперь придётся вводить верификацию пользователей. Если блогер не передаст данные о себе, его канал могут заблокировать.