Блогеров-десятитысячников могут обязать отправлять данные о себе в Роскомнадзор
РИАН: Блогеров-десятитысячников могут обязать отправлять данные о себе в РКН
Блогеров с аудиторией более десяти тысяч человек могут обязать направлять сведения о себе в Роскомнадзор. Данная инициатива обсуждается на законодательном уровне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Обсуждается норма, обязывающая блогеров направлять сведения о себе в Роскомнадзор при наличии у них не менее десяти тысяч подписчиков", — говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, так как требования к мессенджерам уравняли с требованиями к операторам связи, то и им теперь придётся вводить верификацию пользователей. Если блогер не передаст данные о себе, его канал могут заблокировать.
Напомним, ранее сообщалось, что блогеров, чья аудитория превышает одну тысячу человек, могут обязать сообщать о себе в Роскомнадзор. В пресс-службе ведомства напомнили, что распространяемая без использования СМИ информация должна включать в себя достоверные сведения о её обладателе или распространителе в форме и объёме, достаточном для его идентификации. Это касается и персональных страниц пользователей.
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