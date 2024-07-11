Блогеров с тысячной аудиторией могут обязать сообщать о себе в Роскомнадзор

Владельцев аккаунтов в соцсетях, аудитория которых превышает одну тысячу человек, могут обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там обратились к российскому закону и напомнили, что распространяемая без использования СМИ информация должна включать в себя достоверные сведения о её обладателе или распространителе в форме и объёме, достаточном для его идентификации. Это распространяется в том числе на персональные страницы пользователей, однако редко когда исполняется. Теперь же данное требование могут конкретизировать и распространить на тех, у кого ежедневная аудитория превышает одну тысячу человек. Нужно будет сообщить свои ФИО и контактную информацию для направления юридически значимых сведений.

"Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации", — приводит сообщение ТАСС. Кроме того, предполагается, что компании РФ не смогут распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в Роскомнадзор.

Как отметил правозащитник, судья в отставке, судебный юрист Владимир Комсолев в беседе с 360.ru, идея очень полезная и заключается она в том, чтобы не дать негодяям запускать сайты с порнографией или недостоверной информацией. Сейчас, он напомнил, как правило, ответственность за подобные деяния пользователи не несут.

"Поэтому вся информация будет переработана и всё, что не нужно, будет удалено <…> Интернет-пространство, на взгляд Роскомнадзора, таким образом возможно почистить", — отметил он, добавив, что доходы через Интернет станут прозрачнее.