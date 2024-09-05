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5 сентября, 19:01

РКН рассказал, какие данные должны будут предоставлять блогеры-десятитысячники с 1 ноября

Роскомнадзор установил порядок регистрации страниц с аудиторией более 10 тысяч

С 1 ноября 2024 года в России начнёт действовать новый порядок ведения реестра страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч человек. Роскомнадзор разработал правила формирования и ведения перечня таких страниц, проект документа опубликован на федеральном портале.

Согласно новым требованиям, блогеры с аудиторией не менее 10 тысяч человек должны будут предоставить в Роскомнадзор информацию о своей странице и личные данные. Это включает наименование страницы, информацию о владельце, в том числе ФИО для граждан РФ или полное название и регистрационные данные для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для иностранцев и иностранных организаций также предусмотрен отдельный перечень сведений.

Помимо этого, требуется сообщить абонентские номера и адреса электронной почты, использованные для регистрации и ведения страницы, а также сетевые адреса пользовательского оборудования, с которых велась регистрация. Сведения о наименовании и указателе страницы будут публиковаться в открытом доступе на официальном сайте Роскомнадзора.

Процесс передачи данный может осуществляться через электронную форму на сайте Роскомнадзора или по электронной почте. Проверка достоверности предоставленной информации займёт до семи рабочих дней, а решение о включении в реестр будет принято в течение трёх рабочих дней после подтверждения.

Основаниями для исключения из перечня являются нарушение требований закона, удаление страницы или несоответствие аудитории установленным критериям. Если страница удалена, блогер в течение трёх дней должен сообщить об этом Роскомнадзору. При исключении страницы из реестра Роскомнадзор проинформирует об этом владельца.

Проект приказа, который вступит в силу с 1 ноября, находится на стадии общественного обсуждения до 2 октября.

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Напомним, в июле стало известно, что популярных блогеров могут обязать отправлять данные о себе в Роскомнадзор. При этом изначально речь шла об одной тысяче подписчиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / YuraYaryna

Кирилл Сосновских
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