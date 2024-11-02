Россиянам рекомендуют срочно отвязать личные кабины в банках и на госуслугах от Gmail

Россиянам посоветовали отключиться от сервисов Google и перевести на отечественные аналоги все аккаунты, которые подключены к государственным или банковским ресурсам. Это будет лучшим решением для сохранения и безопасности данных, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Нужно чётко понимать, что продолжать сегодня пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — это серьёзные риски. Как мы помним, Google уже ограничил использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно», — сказал он РИА «Новости».

Немкин напомнил, что ранее портал «Госуслуги» начал просить пользователей сменить привязанный к аккаунту почтовый ящик @gmail.com на любой другой. По словам политика, следующие ограничения могут быть намного жёстче.

«Стоит ли этого дожидаться? Особенно когда речь идёт о таком ресурсе, как «Госуслуги», где аккумулируется огромное количество сведений о владельце аккаунта. Давать доступ к этой информации тем компаниям, которые выстраивают свою работу полностью под диктовку правительства США и в целом придерживаются русофобской политики, как минимум нелогично», — добавил парламентарий.

Депутат посоветовал россиянам отказаться от возможности привязывать аккаунты к почтовому сервису Gmail. Перенос данных займёт немного времени и даст гарантии безопасности. На сегодняшний день в целом интерес российских пользователей к сервисам Google значительно упал.