В США оценили сумму в 2 ундециллиона рублей, которую по суду требуют российские телеканалы с американской компании Google за блокировку своих аккаунтов на YouTube. По мнению газеты The Washington Post, такой размер штрафа превышает все мировые богатства.

Исследовательская компания The Boston Consulting Group назвала сумму в 477 триллионов долларов, подсчитав все мировые активы в 2024 году. При этом отказ Google погашать штрафы за нарушения законов РФ ежедневно их увеличивает за счёт неустойки. Автор публикации напоминает, что скоро цифра обзаведётся ста нулями и станет «гуголом», который отсылает к неплательщикам из Google.

Более того, по данным газеты, исковые требования российских СМИ во много раз превышают стоимость активов самой американской корпорации. Последние имеют цену в 2 триллиона долларов, при том что Google — одна из лидирующих корпораций в мире.