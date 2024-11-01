Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 15:25

В США ужаснулись сумме исков российских СМИ к Google в 2 ундециллиона рублей

WP: Цена исков телеканалов России к Google превысила всё мировое богатство

В США оценили сумму в 2 ундециллиона рублей, которую по суду требуют российские телеканалы с американской компании Google за блокировку своих аккаунтов на YouTube. По мнению газеты The Washington Post, такой размер штрафа превышает все мировые богатства.

Исследовательская компания The Boston Consulting Group назвала сумму в 477 триллионов долларов, подсчитав все мировые активы в 2024 году. При этом отказ Google погашать штрафы за нарушения законов РФ ежедневно их увеличивает за счёт неустойки. Автор публикации напоминает, что скоро цифра обзаведётся ста нулями и станет «гуголом», который отсылает к неплательщикам из Google.

Более того, по данным газеты, исковые требования российских СМИ во много раз превышают стоимость активов самой американской корпорации. Последние имеют цену в 2 триллиона долларов, при том что Google — одна из лидирующих корпораций в мире.

Песков признался, что не в силах произнести размер штрафа, предъявленного Google
Песков признался, что не в силах произнести размер штрафа, предъявленного Google

Ранее сообщалось, что российские телекомпании подали иск к американской корпорации Google, требуя выплаты в размере двух ундециллионов рублей. Причиной иска стала блокировка аккаунтов отечественных медиа на платформе YouTube. Речь идёт о таких каналах, как «Звезда», «Первый канал», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «Россия 1», «Россия 24» и других, всего пострадавшими значатся 17 телеканалов.

Обложка ©

freepik / jannoon028

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar