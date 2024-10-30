Школьники попробуют себя в роли IT-специалистов на «Уроке цифры» от VK

Сервис VK проведёт новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Магазин приложений» с 5 по 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Ребята смогут изучить процесс создания и управления цифровым продуктом на примере российского магазина приложений RuStore. Школьникам предложат возглавить собственный магазин приложений, который нужно развивать и продвигать с помощью решения управленческих и междисциплинарных задач. Ученики разных классов изучат основы разработки и продвижения цифровых продуктов внутри магазина приложений. Также они узнают, как устроен процесс модерации контента и попробуют поработать с отзывами.

«На протяжении последних лет участия в «Уроке Цифры» VK знакомит миллионы школьников с востребованными цифровыми направлениями и продуктами — от видеотехнологий до мессенджеров. Каждый год мы выбираем актуальные темы, чтобы процесс погружения ребят в мир технологий был не только интересным и увлекательным, но и полезным для них в будущем», — пояснила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Кроме того, школьники попробуют себя в качестве IT-специалистов, которые создают и развивают сервисы для распространения программного обеспечения (ПО). Ребята смогут испытать на себе, какие ежедневные задачи решают разработчики, дизайнеры, копирайтеры, модераторы и специалисты технической поддержки. В очередном «Уроке цифры» примут участие ученики 1-11 классов.

Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры РФ и Минпросвещения РФ в поддержку национального проекта «Кадры для цифровой экономики», «Цифровая экономика» и «Экономика данных».