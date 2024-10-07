В России предложили учить школьников раскрывать кибермошенников

Введение уроков по кибербезопасности в школьную программу может оказаться весьма полезным для учащихся, заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что депутаты активно работают над тем, чтобы в ближайшие годы в школах появились новые актуальные предметы, которые помогут учащимся ориентироваться в современном мире.

Однако по мнению депутата, важно не ограничиваться только цифровой безопасностью. Мошеннические схемы существовали задолго до появления вычислительной техники, и их методы постоянно адаптируются под новые технологии. Поэтому, кроме кибербезопасности, школьникам нужно изучать и другие формы жульничества.

«Единственная проблема, где найти на всё это время. С этим мы постепенно разбираемся в комитете Госдумы по просвещению в Министерстве просвещения, совершенствуем методики преподавания и главное — принципы преподавания, на которые опираются методики», — отметил парламентарий.