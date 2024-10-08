Open-call: В России предложили запретить массовые спам-звонки компаний

Минцифры разработало законопроект, нацеленный на запрет в России анонимных массовых рекламных звонков. Проект документа опубликован на портале нормативных актов.

Ведомство предлагает обязать компании предоставлять операторам связи информацию о себе и цели звонков. В результате на экране телефона абонента будет указано, откуда ему звонят. Если организация откажется раскрыть эту информацию, вызов будет заблокирован.

Кроме того, абоненты получат возможность отказаться от массовых звонков или выбрать компании, которые смогут им звонить.