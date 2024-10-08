Open-call: В России предложили запретить массовые спам-звонки компаний
Минцифры предложило запретить анонимные рекламные звонки
Минцифры разработало законопроект, нацеленный на запрет в России анонимных массовых рекламных звонков. Проект документа опубликован на портале нормативных актов.
Ведомство предлагает обязать компании предоставлять операторам связи информацию о себе и цели звонков. В результате на экране телефона абонента будет указано, откуда ему звонят. Если организация откажется раскрыть эту информацию, вызов будет заблокирован.
Кроме того, абоненты получат возможность отказаться от массовых звонков или выбрать компании, которые смогут им звонить.
Ранее Минцифры подготовило проект об изменении правил оказания услуг телефонной связи. Основным нововведением станет подтверждение личности при заключении договора об оказании услуг связи. Россияне смогут сделать это несколькими способами: по биометрии, с помощью паспорта или «Госуслуг».