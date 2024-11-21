Путёвки в санатории подорожали на треть из-за тренда на санаторинг среди молодёжи

Российская молодёжь начала выбирать вместо поездок в Турцию отдых в советских санаториях. Там можно восстановить организм, пройти оздоровительные процедуры и избавиться от эмоционального выгорания. Однако популярность санаториев привела к росту цен на путёвки. Некоторые из них поднялись в цене до 30%, передаёт Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Отмечается, что оздоровление в санатории в Саках для трёх человек обойдётся в 200 тысяч рублей. А отдых в Минводах на двоих будет стоить 185 тысяч рублей. В санаториях «Белокуриха» и «Катунь» отметили, что молодёжь составляет 18% из общего числа отдыхающих. Туристам приходится бронировать места в санатории за год из-за стабильно высокого спроса на этот отдых.