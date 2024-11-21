Российские туристы выбрали Таиланд для декабрьского отдыха

В декабре 46% российских туристов планируют провести отпуск за границей, и самым популярным направлением стал Таиланд. Бангкок привлёк 8% всех бронирований, что делает его лидером среди зарубежных направлений. На втором месте оказался Пхукет, который выбрали 7% путешественников. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «Авиасейлс».

Стамбул и Ереван заняли третье место с 6% бронирований каждый, а Дубай замыкает пятёрку самых востребованных направлений с показателем 5%. Средняя продолжительность зарубежного отдыха россиян в декабре составит 11 дней. Однако туристы, отправляющиеся в Бангкок, планируют провести там около двух с половиной недель, что делает это направление самым продолжительным по времени пребывания. Пхукет, в свою очередь, стал самым семейным направлением: 23% билетов приобретены для путешествий с детьми.

Анализ цен на авиабилеты показывает, что самое доступное направление из Москвы — это Стамбул, куда можно улететь за 16,5 тыс. рублей. Полет в Дубай обойдётся в 17,9 тыс. рублей, а в Ереван — 19 тыс. рублей. Стоимость перелёта в Бангкок начинается от 48 тыс. рублей с одной пересадкой, а на Пхукет — от 51,5 тыс. рублей.

Для жителей Санкт-Петербурга и Екатеринбурга цены на перелёты варьируются. Из Северной столицы в Бангкок можно улететь от 55 тыс. рублей с двумя пересадками, а на Пхукет — от 56,7 тыс. рублей с одной пересадкой. Из Екатеринбурга минимальная стоимость перелета в Бангкок составляет 59,6 тыс. рублей, а на Пхукет — 66,7 тыс. рублей.

Так, Таиланд остается главным выбором для жителей России, которые планируют зимний отдых за границей в декабре.