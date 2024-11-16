«Днём и ночью с подносами»: В Турции заявили о вреде системы «всё включено» для здоровья
Эксперт Устаоглу: Система «всё включено» в Турции вредит здоровью туристов
Система «всё включено» в турецких отелях вредит здоровью туристов, так как они никуда не ходят и постоянно переедают. Об этом рассказал президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу в беседе с РИА «Новости».
«Господа, это, во-первых, рискованно для здоровья, в плане ожирения, так и для потенциала страны... А то утром, днём и ночью, с подносами... Думаю, мы не потеряем от этого [отмены системы «всё включено»]. Будет разнообразие, в том числе по цене», — сказал Устаоглу.
Он отметил, что крупные отели могут сотрудничать с двумя-тремя небольшими ресторанами с разной кухней, куда гости будут ходить и чувствовать себя легко и свободно.
Турецкие отельеры не в первый раз говорят об отмене системы «всё включено». Недавно вице-президент альянса турагентств (АТА) России Алексан Мкртчян отметил, что систему «всё включено» не запретят, а появившиеся об этом сообщения — не более, чем очередной вброс.
Life.ru / Kandinsky