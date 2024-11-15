Эксперт по туризму раскрыл правду о будущем системы «всё включено» в турецких отелях
В альянсе турагентств назвали вбросом сообщения об отмене all inclusive в Турции
В турецких отелях не отменят систему «всё включено», а появившиеся об этом сообщения — не более, чем очередной вброс. Об этом в беседе с Life.ru рассказал вице-президент альянса турагентств (АТА) России Алексан Мкртчян.
Дело в том, что эти вбросы идут последние много лет в информационное пространство. Естественно, они никакого отношения к действительности на самом деле не имеют.
Специалист отметил, что недавно был на самой крупной туристической выставке в Турции — Antalya Tourism Fair 2024 — где встречался с десятками владельцев и гендиректоров местных отелей. В частности, заходила речь и о так называемой отмене all inclusive. Однако бизнесмены, по словам Мкртчяна, в ответ лишь «улыбались, пожимали плечами и говорили, что сами удивляются, почему идут эти вбросы». Как пояснил эксперт, никто не может приказать владельцу гостиницы отменить систему «всё включено» или, наоборот, сделать её с завтрашнего дня. Причина — отель является частной собственностью, поэтому только его хозяин вправе решать, как кормить своих гостей. Мкртчян также считает, что подобные вбросы делают сами турки, чтобы подстегнуть ранее бронирование.
«Систему «всё включено» отменять не будут, бронируйтесь, когда вам удобно. Хотите, сейчас бронируйте лето 2025 года, хотите — ближе к весне или весной. Цены могут подрасти, но незначительно», — резюмировал специалист.
Напомним, разговоры о возможной отмене «олл инклюзива» на турецких курортах идут уже давно. По мнению представителей сферы, знаменитая система стала формой «потребительского терроризма», так как стимулирует избыточное потребление. Местные СМИ писали, что в стране планируют уменьшить количество отелей, работающих по «всё включено».
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