Эксперт по туризму раскрыл правду о будущем системы «всё включено» в турецких отелях

В турецких отелях не отменят систему «всё включено», а появившиеся об этом сообщения — не более, чем очередной вброс. Об этом в беседе с Life.ru рассказал вице-президент альянса турагентств (АТА) России Алексан Мкртчян.

Дело в том, что эти вбросы идут последние много лет в информационное пространство. Естественно, они никакого отношения к действительности на самом деле не имеют.

Специалист отметил, что недавно был на самой крупной туристической выставке в Турции — Antalya Tourism Fair 2024 — где встречался с десятками владельцев и гендиректоров местных отелей. В частности, заходила речь и о так называемой отмене all inclusive. Однако бизнесмены, по словам Мкртчяна, в ответ лишь «улыбались, пожимали плечами и говорили, что сами удивляются, почему идут эти вбросы». Как пояснил эксперт, никто не может приказать владельцу гостиницы отменить систему «всё включено» или, наоборот, сделать её с завтрашнего дня. Причина — отель является частной собственностью, поэтому только его хозяин вправе решать, как кормить своих гостей. Мкртчян также считает, что подобные вбросы делают сами турки, чтобы подстегнуть ранее бронирование.