В Турции сократят количество отелей с системой «всё включено»

В Турции планируют уменьшить количество отелей, работающих по системе «всё включено». Причиной станет чрезмерный расход продуктов питания, сообщает издание Turkiye. Представитель Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафа Коркутата отметил, что ежедневно каждый турист оставляет после себя от 220 до 400 грамм пищевых отходов, что в год обходится гостиничной индустрии страны в 1,5 миллиарда долларов.

По словам Коркутаты, власти собираются сократить число таких отелей, чтобы снизить масштабы расточительства. Система «всё включено», по мнению его коллег, стала формой «потребительского терроризма», так как стимулирует избыточное потребление.

В сентябре сообщалось, что турецкие власти намерены разработать план действий, чтобы предотвратить расточительство на шведских столах в гостиницах с этой системой обслуживания. Министерство сельского и лесного хозяйства Турции инициировало новое исследование, целью которого является снижение пищевых отходов в гостиницах.