Русским туристам объяснили, как нельзя вести себя на курорте, чтобы не выглядеть быдлом

О том, как ведут себя российские туристы, дорвавшись до отдыха на заграничных курортах, уже слагают легенды. Нередко россияне пускаются во все тяжкие, особенно если речь идёт о системе «всё включено». Об элементарных нормах поведения напомнила звездный эксперт по этикету Диана Булатова в беседе с сайтом MK.ru.

В первую очередь она призвала туристов не набирать себе «вёдра еды» на шведском столе. По правилам этикета, на одной тарелке не может лежать больше трёх разных блюд или четырёх закусок.

«Еда не должна лежать горами на тарелке — вы можете принести себе хоть десять тарелок, но в каждой будет не больше трёх блюд», — поделилась советом Булатова.

Она также обратила внимание россиян на общение с персоналом отеля. Эксперт по этикету напомнила, что эти люди — не ваши рабы и «шпынять» их не надо. С сотрудниками отеля стоит говорить с уважением, обращаясь к ним на «вы». Если что-то не понравилось, то можно вежливо попросить переделать.

В поведении на пляже тоже есть свои нюансы. Например, не надо занимать лежак полотенцем, если вы не собираетесь возвращаться в течение 10-15 минут. Также важно помнить о дресс-коде.

«Если вы приехали в туристический город, это не значит, что можно на завтрак, обед и ужин ходить в сланцах и купальнике. Вы можете надеть купальник, а сверху майку и шорты. Когда мы приходим на ужин даже в курортном городе, мы должны быть нарядными: ресторан есть ресторан. Поэтому никаких сланцев на ногах. То же самое касается и спортзалов», — заключила Булатова.