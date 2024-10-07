«Подземный город» на складе лимонов: В Турции вскрыли схему с экскурсиями по выдуманным местам

Некоторые турецкие турфирмы до недавних пор солидно зарабатывали, устраивая экскурсии за полцены. Их гиды водили иностранцев в «Каппадокию», удивляя туристов «музеями» и «достопримечательности» подземных городов, которых на самом деле вообще не существует. Об этом пишет Business Turkey Today.

Местные гиды устроили расследование, чтобы понять, как некоторые турфирмы в Каппадокии продают туры дешевле, чем они стоят на самом деле. Выяснив правду, ассоциация гидов Tourism Current решила разрушить до основания коварную идею мошенников, сделав её достоянием общественности.

Оказалось, что туристов привозили к месту неподалёку от Ихлары, заявляя им, что перед ними Гёреме — знаменитый город у входа в долину в центральной части Малой Азии, расположенный в исторической области Каппадокии, где сохранилось множество пещерных храмов времён Византийской империи. Некоторые делают проще — приводят туристов на склады с лимонами, выдавая их за подземный город.

Большинство иностранцев не понимают, в чём фокус, и увлеченно слушают гидов на фоне обычных деревенских домов в Чардаке. Если им попадается кто-то осведомлённый, его убеждают, что «сейчас там идёт ремонт».