Россиянин внезапно скончался на турецком пляже

Российский турист умер в турецкой Аланье. Как сообщает местное издание Gerçek Alanya, мужчине стало плохо прямо на пляже.

Перед смертью россиянин загорал у моря и в какой-то момент ему стало плохо. Несмотря на усилия прибывших медиков, мужчина скончался. В погибшем опознали 55-летнего отдыхающего Сергея Перепелицу. Причины смерти не уточняются, труп направили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.