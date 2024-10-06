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6 октября, 18:43

Россиянин внезапно скончался на турецком пляже

Gerçek Alanya: Российский турист умер на пляже в Аланье на глазах у отдыхающих

Российский турист умер в турецкой Аланье. Как сообщает местное издание Gerçek Alanya, мужчине стало плохо прямо на пляже.

Перед смертью россиянин загорал у моря и в какой-то момент ему стало плохо. Несмотря на усилия прибывших медиков, мужчина скончался. В погибшем опознали 55-летнего отдыхающего Сергея Перепелицу. Причины смерти не уточняются, труп направили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.

Ранее Life.ru сообщал, что в ДТП с автобусом в Египте пострадало более 20 российских туристов. Водитель потерял управление, в результате чего машина опрокинулась на бок.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nurlan Tastanbekov

Наталья Демьянова
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