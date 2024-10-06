Россиянин внезапно скончался на турецком пляже
Gerçek Alanya: Российский турист умер на пляже в Аланье на глазах у отдыхающих
Российский турист умер в турецкой Аланье. Как сообщает местное издание Gerçek Alanya, мужчине стало плохо прямо на пляже.
Перед смертью россиянин загорал у моря и в какой-то момент ему стало плохо. Несмотря на усилия прибывших медиков, мужчина скончался. В погибшем опознали 55-летнего отдыхающего Сергея Перепелицу. Причины смерти не уточняются, труп направили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.
Ранее Life.ru сообщал, что в ДТП с автобусом в Египте пострадало более 20 российских туристов. Водитель потерял управление, в результате чего машина опрокинулась на бок.
Shutterstock / FOTODOM / Nurlan Tastanbekov